Uzmanından İzmir’e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Yunanistan'daki yapıların tek veya iki katlı eski yapılar olduğunu, bu nedenle Yunan adalarında oluşacak bir depremin Türkiye'den daha az hasara yol açabileceğini, ancak Türkiye'deki yüksek katlı binaların daha büyük zarar görmesine neden olabileceğini belirten Çelik, depremler konusunda paniğe kapılmamak gerektiğini, ancak tsunami riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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