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Haberler İzmir Uzmanından İzmir'e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Uzmanından İzmir'e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Ege Bölgesi'nde son dönemlerde yaşanan depremler ve olası tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulunan Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

İHA

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Uzmanından İzmir’e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Son dakika İzmir haberleri... Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Ege Bölgesi'nde artan deprem hareketliliği ve muhtemel tsunami tehlikesi hakkında, "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir" dedi.

Çelik, Ege Denizi'nde muhtemel volkanik patlamaların, bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini belirtti. Hem Türkiye, hem de Yunanistan açısından volkanik bir patlamanın, deprem enerjisinin boşalmasını sağlayarak bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini değerlendiren Çelik, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde oluşabilecek depremlerin etkilerinin patlama ile hafifleyebileceğini ifade etti.

Uzmanından İzmir’e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Çelik, tsunamilerin Ege Bölgesi'ne olan potansiyel etkilerine de dikkat çekerek, "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir. Bununla birlikte, tsunami riski taşıyan bölgelerden uzak durulması gerekiyor. Santorini bölgesinde son dönemde artan depremler, bu tür depremlerin büyük yıkımlara yol açmayacağını öngörmekteyim. Santorini'deki depremler genellikle küçük ölçekli oluyor ve Ege bölgesinde meydana gelecek bir depremin büyük bir yıkıma yol açacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Uzmanından İzmir’e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Yunanistan'daki yapıların tek veya iki katlı eski yapılar olduğunu, bu nedenle Yunan adalarında oluşacak bir depremin Türkiye'den daha az hasara yol açabileceğini, ancak Türkiye'deki yüksek katlı binaların daha büyük zarar görmesine neden olabileceğini belirten Çelik, depremler konusunda paniğe kapılmamak gerektiğini, ancak tsunami riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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