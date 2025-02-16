Uzmanından İzmir’e tsunami uyarısı: Yerleşim alanlarında etkili olabilir

Son dakika İzmir haberleri... Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Ege Bölgesi'nde artan deprem hareketliliği ve muhtemel tsunami tehlikesi hakkında, "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir" dedi.
Çelik, Ege Denizi'nde muhtemel volkanik patlamaların, bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini belirtti. Hem Türkiye, hem de Yunanistan açısından volkanik bir patlamanın, deprem enerjisinin boşalmasını sağlayarak bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini değerlendiren Çelik, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde oluşabilecek depremlerin etkilerinin patlama ile hafifleyebileceğini ifade etti.