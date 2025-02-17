Cemil Tugay, Özel Kalem Müdürü’nü işe geri aldı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda yeniden değişikliğe gitti. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna Karabağlar Belediyesi'nden transfer ettiği Nermin Özgül'ün yerine geçen yıl Ekim ayında İstanbul'dan Esra Huri Bulduk'u getiren Başkan Tugay, Bulduk'un yerine tekrar Özgül'ü atadı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın öz yeğeni Nermin Özgül

Yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Cemil Tugay, ilk olarak geçen yıl Nisan ayında Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olan Nermin Özgül'ü transfer etti. Başkan Tugay, aynı zamanda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da öz yeğeni olan Özgül'ün yerine bu kez CHP Adalar Belediye Başkan aday adayı olan Esra Huri Bulduk'u getirdi.

Esra Huri Bulduk

Başkan Tugay, Bulduk'u 6 ayını doldurmadan Özel Kalem Müdürlüğü görevinden aldı. Sosyal politikalar uzmanı olan Bulduk'un yerine ise Başkan Tugay, tekrar Nermin Özgül'ü atadı. Bulduk'un ise tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev alabileceği iddia edildi.