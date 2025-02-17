İzmir’de askeri üniformayla dolandırıcılık yapan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık S.B, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık S.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ücretleri taksi duraklarına giderek ödediğini savundu.

Müşteki Mustafa Başdaş ise sanığın taksiye bindikten sonra kendisinden hesap numarası istediğini ancak ödeme yapmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın giydiği kıyafetler nedeniyle asker olduğu konusunda müştekileri inandırıp, güven kazanarak haksız kazanç elde etme suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğini, ayrı ayrı cezalandır��larak tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık S.B'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın iyi halini dikkate alarak, cezayı 7 yıl 6 aya düşürerek adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

OLAY

İzmir'de taksicilik yapan Mustafa Başdaş, geçen yılın ekim ayında, asker olduğunu iddia edip ücretini ödemeyen S.B'den şüphelenmiş, yaptığı araştırmalarda söz konusu kişinin asker olmadığını öğrenmişti.

Başdaş, arkadaşlarını uyarmak amacıyla şüphelinin görsellerini WhatsApp gruplarında paylaşmış, bunun üzerine, şüphelinin başka bir taksiye üsteğmen kıyafetiyle bindiğini fark etmişti.

Tutuklanan S.B. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.