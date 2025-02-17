İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 17 Şubat Pazartesi

KİRAZ BAŞARAN
17.02.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÖRECE CUMHURİYET
17.02.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 75.YIL CUMHURİYET
17.02.2025 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ, BIÇAKÇI, BOZCAYAKA, BOZDAĞ, KEMENLER, KONAKLI, KÖSELER, OVAKENT, PİRİNÇÇİ, TEKKE, YOLÜSTÜ
17.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
17.02.2025 saat 10:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
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