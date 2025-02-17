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Haberler İzmir İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 17 Şubat Pazartesi

İzmir'in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 17 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün bazı ilçelerde 8-9 saati bulan kesintilerin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'^de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de saatler süren su kesintisi 17 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 17 Şubat Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de saatler süren su kesintisi 17 Şubat Pazartesi

ALİAĞA KARAKÖY
17.02.2025 saat 07:37 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ALİAĞA KAPUKAYA
17.02.2025 saat 09:35 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU
17.02.2025 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME CUMHURİYET, DALYAN
17.02.2025 saat 09:51 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de saatler süren su kesintisi 17 Şubat Pazartesi

KİRAZ BAŞARAN
17.02.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES GÖRECE CUMHURİYET
17.02.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 75.YIL CUMHURİYET
17.02.2025 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ, BIÇAKÇI, BOZCAYAKA, BOZDAĞ, KEMENLER, KONAKLI, KÖSELER, OVAKENT, PİRİNÇÇİ, TEKKE, YOLÜSTÜ
17.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ
17.02.2025 saat 10:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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