Karşı şeride geçen TIR üç aracı biçti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Çanakkale yolu Camiikebir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aliağa istikametine seyreden Mustafa Güzel (55) idaresindeki 35 HD 4783 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. TIR, Menemen istikametine seyir halinde olan M.M. idaresindeki 20 ALP 575 plakalı TIR'a, İ.K. idaresindeki 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve ardından S.K. idaresindeki 35 RP 316 plakalı TIR'a çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde karşı şeride geçip 3 araca çarpan TIR'ın sürücüsü Mustafa Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü S.K. ise kazada hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir TIR'ın karşı şeride geçtiği, arkasından çarpan TIR'ın da dengesini kaybedip şarampole yuvarlanarak devrildiği anlar yer aldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.