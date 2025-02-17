Suç makinesi karı koca çatıda yakalandı

İZMİR'İN Buca ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan karı koca polisten kaçmaya çalışırken bir evin çatısında yakalanarak gözaltına alındı. 42 ayrı dosyadan hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan ve 6 yıl 7 aydan bu yana aranan Y.N. ile 16 ayrı dosyadan hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan eşi R.N.'nin adresini tespit eden emniyet birimleri şahısları yakalamak için adrese baskın düzenledi. Polisten kaçmaya çalışan şahıslar arka binanın çatısına atlayarak kaçmaya çalışsa da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.