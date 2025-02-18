Akademisyenlerden İzmir’e iyi haber

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınasına değinip, taşkın riski olan alanları metre metre belirlediklerini söyledi.

Ege kıyılarında Foça'dan başlayarak Bayraklı, İzmir ve Urla Yarımadası etrafından 10 metrelik ve 20 metrelik risk zonlarının geniş alanlar kapladığını vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti; "Kuşadası, Latmos Körfezi, karşısında Sisam Adası, Didim, Güllük Körfezi, Gümüşlük, Turgutreis, Bodrum, Akyaka, Ören, Turgut, Marmaris, Köyceğiz, Sarıgerme ile Fethiye'nin 5 ve 10 metrelik deniz taşkınları risk bölgesinde yer aldığı görülüyor.

Bu alanların birçoğu sismik aktivitelerin oluşturacağı tsunamik etkiden azadedir. İzmir Körfezi tamamen Urla Yarımadası ile kapatılmış durumda. Kuşadası'nın olduğu bölge oldukça korunaklı. Bunların başında Marmaris Körfezi yer alıyor. Datça Yarımadası'nın uç noktaları da bulunuyor. Yunan adaları Girit, Rodos ve Mora Yarımadası tsunamik etkilere maruz kalacak bölgelerdir."