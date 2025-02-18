İzmir’de dereye düsen vatandaş kurtarıldı

İZMİR'İN Konak ilçesinde dereye düşen vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş, dereye düşerek ayağını kırdı ve bulunduğu bölgede mahsur kaldı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, olay yerine ulaştıktan sonra dere içinde mahsur kalan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak sedye ile sabitledi. Zorlu arazi şartlarına rağmen, vinç yardımıyla vatandaş güvenli bir bölgeye çıkarıldı. Yaralı vatandaş, 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.