İzmir’de elektrik kesintisi 18 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Fatih
Mithatpaşa
10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar
10:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
9:30 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik
Ceritler
Karabağ
Saçlı
Veliler
Hisar
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Değirmendere
Yayla
Göktepe
8:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Huzur
Ilıca
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köseler
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Karaot
Dağkızılca
Bozköy
Çakırbeyli
Ortaköy
Karakuyu
Karakızlar
Saipler
10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kuşçular