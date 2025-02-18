  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 18 Şubat Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 18 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 18 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 18 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 18 Şubat Salı

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa
Fatih
Mithatpaşa

10:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar

10:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

9:30 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

10:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy


İzmir’de elektrik kesintisi 18 Şubat Salı

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik
Ceritler
Karabağ
Saçlı
Veliler
Hisar

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Değirmendere
Yayla
Göktepe

8:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Huzur
Ilıca

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köseler

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Karaot
Dağkızılca
Bozköy
Çakırbeyli
Ortaköy
Karakuyu
Karakızlar
Saipler

10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA