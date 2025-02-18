İzmirli doktor Tıbbın Oscar’ına layık görüldü

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yiğit Akın, İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri (Doktorclub Awards 2024) töreninde, ilk defa geliştirdiği teknik ile "Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru" ödülüne layık görüldü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yiğit Akın, yaklaşık 111 bin hekimin oylaması sonucu, ilk defa geliştirdikleri '3 trokar ile laparoskopik ekstraprritoneal radikal prostatektomi (sadece üç delikten kapalı prostat kanser ameliyatı)' tekniği ile "Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru" ödülünü almaya hak kazandı. Ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akın, "Bu ödül adeta 'Tıbbın Oscarı' olarak adlandırılan ödüllerdendir" diye konuştu.