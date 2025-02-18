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Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir dahil 6 ilde kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşların hesaplarındaki paraları çalan dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi:

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar

Bursa Keleş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, ihbar üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İhbarcıya kendilerini 'banka çalışanı' olarak tanıtıp ulaşan numara üzerine yoğunlaşan ekipler, tespit ettiği E.T. (33), Y.T. (26), F.C. (27), M.D. (25), Ö.F.E. (25), E.C.B. (26), E.B. (25), S.K. (30), E.Ş. (26) isimli şüphelilerin adreslerine, Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin, Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şüphelileri yakalarken, adreslerinde yapıldı.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp milyonluk vurgun yaptılar

Aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet tabancaya ait fişek, 200 adet tüfeklere ait kartuş, 24 adet cep telefonu, 9 adet laptop, çok sayıda banka kartı ve sim kart ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüphelilerin 18 kişiyi toplamda 2.5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Buradaki işlemlerinin ardından 9 zanlı da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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