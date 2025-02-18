Konut projesinde tahliye kararı

MİR Büyükşehir Belediyesi, Ege Şehir Planlama A.Ş.'nin denetiminde hayata geçirilmek istenen Çiğli'deki Burano ve Murano City isimli inşaat projelerinde sözleşmelerin feshedilmesi sonrası mülk sahibi olan İmece Yaka Kooperatifi'nin inşaat alanından tahliyesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yetkililer, dün avukat ve zabıtalar eşliğinde Çiğli'deki proje alanlarına giderek İmece Yaka Kooperatifi'nden inşaat alanlarını tahliye etmesini istedi.

Şantiyede gün boyu adeta nöbet tutan kooperatif üyeleri ise geçtiğimiz aylarda olağanüstü genel kurulla yeni kooperatif yönetiminin oluşturulduğunu, eski yöneticilerin kendilerine gerekli belge ve bilgileri teslim etmemesi nedeni ile şantiyeyi tahliye etme ya da etmeme gibi bir yetkilerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine belediye yetkilileri, kooperatifin şantiyeyi boşaltmadığı yönünde tutanak tutup inşaat alanından ayrıldı. Üyeler, İmece Yaka Kooperatifi Yönetim Kurulu ile Ege Şehir A.Ş. arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleneceğini merakla beklediğini söyledi.