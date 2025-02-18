Liseli Murat’ın katili hakim karşısına çıkacak

İZMİR'DE geçen yıl 18 yaşındaki motosikletli Murat Çiftçi'ye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan otomobil sürücüsü, kazanın 1. yılında ilk kez hakim karşısına çıkacak. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık F.K'nın yargılanmasına kazanın birinci yılında 26 Şubat'ta başlanacak. Anne Dilek Erkan, "Çocuğum 36 gün yoğun bakımda kaldı. Bundan daha büyük bir acı yok" dedi.