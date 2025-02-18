Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiri hayatını kaybetti

TÜRK basınının önemli isimlerinden, İzmir basınının ablası Ömür Olgundemir hayatını kaybetti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Dilek Gappi, Olgundemir'in vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Gappi, "Ömür Olgundemir sadece İzmir basınının değil ulusal ve hatta evrensel basın tarihinin köşe taşlarından biriydi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı dünyaya ilk duyuran gazeteciydi" dedi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri olarak tanınan Olgundemir, bu unvanıyla basın tarihine adını yazdırdı. Gazeteciliği boyunca birçok önemli görevi üstlenen Olgundemir, 1994 yılında emekli oldu.