Çeşme doğalgaz ile buluştu

İzmir'in güzel ilçesi Çeşme, doğalgaz uygarlığına kavuşan 29. ilçe oldu. İzmir'i, doğalgaz ile buluşturma çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İzmir Doğalgaz, Çeşme Musalla Mahallesi'nde başlattığı altyapı çalışmalarını tamamlayarak Çeşmelileri doğalgaz ile buluşturdu. Doğalgaz dönüşüm işlemlerini tamamlayan mahalle sakinleri kullanıma hemen geçebilecekler. Çeşmeliler doğalgazı; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilecekler. Proje kapsamında; 1.362 metre çelik hat, 5.739 metre polietilen ana hat ve 1.322 metre servis hattı imalatı gerçekleştirildi.

HEMEN KULLANILACAK

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Çeşme'de ilk etapta Musalla Mahallesi'nde başlayan çalışmalarımız, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda planlayacağımız yatırım programlarıyla genişletilecektir. Gaz arzının sağlandığı bölgedeki vatandaşlarımız ve işletmeler gerekli işlemleri yaparak hemen doğalgaz kullanımına geçebilirler" dedi.