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İzmir'de kadın cinayeti! Katil koca aranıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette 34 yaşındaki Fatma Ş. boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan katil her yerde aranıyor.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kadın cinayeti! Katil koca aranıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de olay, akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde bir ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşinin yanında yaşayan Fatma Ş. (34) isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ş. (40) ile buluştu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. görüşmeye çağırdığı Fatma Ş.'yi bıçakladı. Yaralı kadını ormanlık alana atan koca olay yerinden uzaklaştı.

İzmir’de kadın cinayeti! Katil koca aranıyor

Yerde yatan Fatma Ş.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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