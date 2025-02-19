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İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı: 2 vandal tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde mezar taşlarını tahrip eden 2 şüpheli gözaltına alındı. İnşaat işçisi olduğu belirlenen zanlılar tutuklanırken, mezarlıkta onarım çalışmalarına başlandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de mezarlığa çirkin saldırı: 2 vandal tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde mezar taşlarına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Büyükçiğli Mezarlığı'ndaki mezar taşlarına zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir’de mezarlığa çirkin saldırı: 2 vandal tutuklandı

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.B. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin inşaat işçisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlığın onarılması için çalışma başlattı.

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