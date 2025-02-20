Acı tesadüf

DENİZLİ'DE düzenlenen Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki midibüs, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Buldan ilçesi yakınlarında aşırı hız yüzünden karşı şeride geçen 28 kişinin bulunduğu midibüs, metrelerce yükseklikten defalarca takla atarak araziye uçtu.

ETRAFA SAVRULDULAR

CAN pazarının yaşandığı kazada midibüste bulunanlar etrafa savruldu. Kazada yaralanan 26 kişi tedavi altına alınırken Karşıyaka Mustafa Kaya Spor Lisesi öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) can verdi.

Genç kız ve öğretmeni ile ilgili ise yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Yıldızer ve Bozkurt'un ölüm tarihleri gibi doğum günlerinin de aynı olduğu belirlendi.

Öte yandan Bozkurt'un annesinin de 5 yıl önce 18 Şubat'ta öldüğü öğrenildi.