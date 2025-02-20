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Acı tesadüf

İzmir’den Denizli’ye giden sporcuları taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu can veren liseli Nisa Yıldızer ve öğretmen Zeynep Bozkurt’un aynı gün doğdukları ortaya çıktı. 3 Kasım’da dünyaya gelen ve aynı kazada hayata veda eden genç kız ile öğretmeni dün gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı...

ÖZEL HABER SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Acı tesadüf

DENİZLİ'DE düzenlenen Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki midibüs, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Acı tesadüf

Buldan ilçesi yakınlarında aşırı hız yüzünden karşı şeride geçen 28 kişinin bulunduğu midibüs, metrelerce yükseklikten defalarca takla atarak araziye uçtu.

Acı tesadüf

ETRAFA SAVRULDULAR

CAN pazarının yaşandığı kazada midibüste bulunanlar etrafa savruldu. Kazada yaralanan 26 kişi tedavi altına alınırken Karşıyaka Mustafa Kaya Spor Lisesi öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) can verdi.

Acı tesadüf

Genç kız ve öğretmeni ile ilgili ise yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Yıldızer ve Bozkurt'un ölüm tarihleri gibi doğum günlerinin de aynı olduğu belirlendi.

Acı tesadüf

Öte yandan Bozkurt'un annesinin de 5 yıl önce 18 Şubat'ta öldüğü öğrenildi.

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