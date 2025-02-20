CHP kurultay rezilliğini unutturmaya çalışıyor”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP içerisindeki 'Kurultay' tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Saygılı, "CHP Türkiye siyasetinin gündemini kendi kirli hesaplaşmasıyla meşgul etmeye artık bir son vermelidir. CHP, eski Türkiye'nin karanlık politik anlayışının kötü bir yansıması haline gelmiştir. Derin bir suçluluk psikolojisiyle apar topar bir araya getirdiği İl Başkanlarıyla; Genel Başkanlarının şiir okumasından daha kötü bir performans sergilenen açıklama akla ziyan, vakte kayıp, okuyanlar ve iştirak edenler için de başlı başına bir ayıptır" dedi.

Saygılı, "Partimizi hedef alarak şaibeli kurultaylarının rezilliğini panik havasında unutturmaya çalışanlar şunu unutmasın ki bu mesele bir AK Partili tarafından değil, bizzat son yerel seçimlerde Hatay'da yeniden aday gösterdikleri Büyükşehir Belediye Başkanı olan kendi partilileri tarafından gündeme getirilmiştir. Yine bu konu sorulduğunda, CHP Genel Merkezi bir açıklama yapmadığına göre "sükût ikrardandır" diyerek konunun ciddiyetine parmak basan bir AK Partili değil; Özgür Özel'in selefi olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.