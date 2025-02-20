İzmir’de göğsünden silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Olay, Buca ilçesi 687/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Karaman (18) kendisine borcu olduğunu iddia eden Ferhat D. (20) ile sokakta buluştu. İkili arasından başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, borç meselesi olduğu öne sürülen kavgada Ferhat D. yanında bulunan silahla ateş ederek Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Eren Karaman

Silahlı kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eren Karaman ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan gencin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Ferhat D.

Karaman'ı silahla vurarak kaçan Ferhat D. için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kaçan zanlının Torbalı ilçesinde bir köy evinde saklandığını tespit eden polis ekipleri, yaptığı operasyonla Ferhat D.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.