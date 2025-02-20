İzmir’in deprem master planı yok”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, altyapı ve lojistik, koordinasyon ve iletişim, teknolojik araçlar ve veri kullanımı, insani yardım ve acil müdahale konuları gibi konular değerlendirildi.

KONTROLSÜZCE BÜYÜYOR

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kentlerimiz, İzmir dahil olmak üzere her geçen yıl daha kalabalık, kontrolsüzce büyüyen, sıkça altyapı sorunlarını yaşadığımız, yönetmekte sıkça zorluklar yaşadığımız yerleşim birimleri haline dönüşüyor. Bir yerde ne kadar bina varsa ve ne kadar çok insan yaşıyorsa afet sonrası oluşan yıkım da fazla oluyor. Bir gün yaşayabileceğimiz, hesapladığımız afetlere hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

YANGIN TAKİP SİSTEMİ

30 Ekim İzmir depremi ve 6 Şubat depreminin çok şeyin fakına varmamızı sağladığını söyleyen Tugay, "Ders çıkarıldığını biliyorum. Çıkarılan dersleri uygulamada yeterli hızla gerçekleştirildiğini ve güvenli dönüşümü sağladığını düşünmüyorum. İzmir'de zemin araştırmaları, mikro bölgeleme, envanter çalışmaları oldu. Önümüzdeki günlerde sahip olduğumuz bilgiler ışığında İzmir'le ilgili kader değiştirici çalışmalar içinde olacağız. Deprem Master Planı şu an itibariyle yok. 1999 yılında yapılmış Radius Projesi var, üzerinden 25 yıl geçmiş güncellenmesi gerekiyor. Göreve geldiğimizden beri yeni bir Deprem Master Planı için çalışıyoruz ve bu plan belli bir noktaya geliyor" diye konuştu.

"Sadece deprem değil onun gibi yıkıcı etkisi olan yangınlar, seller de önlemler aldığımız, kentimizi daha güçlü ve dirençli hale getirdiğimiz afetlerden bazıları" diyen Başkan Tugay, "Ormanlık alanlarda yangının başlama ihtimali olan yerleri bildiğimiz için takip sistemi kuracağız. Ani yağışlarla belki hiç beklemediğimiz seller yaşanabilecek. Kentlerimizi yapılandırırken bunları hesaba katarak yapmak zorundayız. İstesek de istemesek de deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğini unutmadan, iklim krizi risklerine açık bir kent olduğumuzu, o nedenle bu çalışmaların çok değerli olduğunu bilmeliyiz" dedi.