Bakan Işıkhan’ın ablası İzmir’de toprağa verildi

ÇALIŞMA ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş (61), dün öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Bakan Işıkhan, öğle namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, cenaze namazını kıldırdı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

MERHUMENİN cenazesi kılınan namazın ardından Bakan Işıkhan'ın annesinin defnedildiği Pınarbaşı Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, İzmir Valisi Süleyman Elban, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve birçok siyasi parti temsilcisi katılım gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yakınları tarafından teselli edilen Seyhan Güneş'in ailesi, uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.