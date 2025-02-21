  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Şubat Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 21 Şubat Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 21 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Cuma

9:00 - 11:00
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
Fırınlı
Yeşilova

6:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı

6:30 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Eğridere ( ÇİFTE KUYULAR )
Karaoba

9:00 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık

6:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet

6:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
Kösedere
İnecik

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Cuma

6:30 - 14:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Taşlıyatak
Olgunlar

7:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı

7:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce

6:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Bahçelievler

8:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kalabak

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA