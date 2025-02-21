İzmir’de elektrik kesintisi 21 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 21 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesinti detaylarını duyurdu. İşte 21 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 11:00
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
Fırınlı
Yeşilova
6:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı
6:30 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Eğridere ( ÇİFTE KUYULAR )
Karaoba
9:00 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
6:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
6:00 - 12:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
Kösedere
İnecik
6:30 - 14:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Taşlıyatak
Olgunlar
7:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
7:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
6:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Bahçelievler
8:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kalabak