İzmir’de otobüs depremi!

İZMİRLİLER deprem gerçeğiyle burun buruna yaşarken Çiğli Ataşehir Mahallesi sakinlerinin bu korkusu günün her saatinde tetikleniyor. 8010 Sokak'taki vatandaşlar, belediye otobüslerinin her geçişinde 'deprem oluyor' korkusuna kapıldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. 60 yıldır Ataşehir Mahallesi'nde yaşayan Ünsal Kundakçı, "Sadece eski değil yeni evler de aynı şekilde titriyor" dedi

Ana cadde dururken otobüslerin 50 metrelik yoldan geçmeye başladığını belirten vatandaşlar, "Çocuklarımız ve yaşlılarımız sokağa çıkmaya korkuyor. Evlerimiz sabaha kadar sallanıyor. Tozu toprağı da cabası" ifadelerini kullandı.

KASİS YAPILABİLİR

YAKLAŞIK 3 yıldır yaşadıkları sorunu yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen bir çözüm bulunmadığını iddia eden vatandaşlar, "Buradaki alt yapı ağır tonajlı araçları taşımaya elverişli değil. Sokağın tek yön olması şart. Araçların hız yapmaması için kasis yapılabilir" dedi.