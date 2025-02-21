Köpeklerden kaçtığı markette bıçaklandı

TÜRGEV Buca Şube Başkanı Eyüp Unutur, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken sığındığı markette bıçaklandı. Olay, 16 Şubat Pazar tarihinde Gediz Mahallesinde meydana geldi. Evli, 9 aylık 1 çocuk babası Eyüp Unutur, oğluna bebek bezi almak için evinden çıktı. İddiaya göre, sokakta yürüyen Unutur'a, sokak köpekleri saldırdı. Unutur kendisine saldıran köpeklerden korunmak için koşarak bir markete sığındı. Köpeklere kendilerinin baktığını belirten market çalışanları ise sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürdükleri Unutur'u dövdü. Unutur, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Unutur, 1 saat sonra bu kez her ikisi de evli, 3 çocuk babası olan ağabeyi İlyas Unutur ve eniştesi Erhan Yıldız ile tekrar markete gidip, iddiaya göre, olayın sebebini sormak istedi.

'KÖPEĞE VURMADIM'

Bunun üzerine gerginlik çıkarken Eyüp Unutur, beraberindeki ağabeyi ve eniştesi marketteki bir grubun saldırısına uğradı. Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralandı. Tüm yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavileri sonrası yaralılar, taburcu edildi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerasından kimliklerini belirlediği şüphelilerden 6'sını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Yaşadıklarını anlatan Unutur, "Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. 'Sen köpeklere mi saldırırsın' diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil" dedi.

'ÜZERİMDE KALAS KIRDILAR'

Olaydan sonra telefonunu bulamayınca tekrar markete gittiğini belirten Unutur, "Hem de ağabeyim 'Gidelim neden saldırdılar öğrenelim' dedi. İçeri girdik. Kavgaya gitmedik. Göz yaşartıcı sprey ve yumruklu, bıçaklı saldırı oldu. 2 metrelik kalası üzerimde kırdılar. Şu an hayatta olmayabilirdim. Ben bacağımdan, ağabeyim göğsünden bıçaklandı. Kemiğe denk geldiği için bıçak içeri girmemiş. Eniştem ise sırtının 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Bir evladım var, onun için yaşıyorum. Mahkemeyi bekliyoruz" diye konuştu.