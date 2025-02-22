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Haberler İzmir İzmir'de borç kavgasında kan aktı!

İzmir'de borç kavgasında kan aktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde aralarında alacak verecek mevzusu bulunan iki genç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Ferhat D. yanında bulunan silahla ateş ederek arkadaşı Eren Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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İzmir’de borç kavgasında kan aktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada arkadaşı Eren Karaman'ı tabancayla yaralayan Ferhat D., tutuklandı.

İzmir’de borç kavgasında kan aktı!

Olay, 20 Şubat'ta saat 02.30 sıralarında 687/1 Sokak'ta meydana geldi. Ferhat D., kendisine borcu bulunduğunu öne sürdüğü arkadaşı Eren Karaman ile sokakta buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat D. yanında taşıdığı tabancayla Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Karaman'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı.

İzmir’de borç kavgasında kan aktı!

KAMYONETLE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ferhat D.'nin yeri tespit edildi. Torbalı'da bir köy evinde saklandığı belirlenen Ferhat D., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Ferhat D. tutuklanırken, olaydan sonra kamyonetle kaçıp Torbalı'da bir arkadaşının evine gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Karaman'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi

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