İzmir’de borç kavgasında kan aktı!

KAMYONETLE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ferhat D.'nin yeri tespit edildi. Torbalı'da bir köy evinde saklandığı belirlenen Ferhat D., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Ferhat D. tutuklanırken, olaydan sonra kamyonetle kaçıp Torbalı'da bir arkadaşının evine gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Karaman'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi