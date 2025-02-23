DNA cinayeti

İzmir'de yaşayan M.E. isimli şahıs daha önce iş ortaklığı yaptığı diş hekimini evini basarak vurdu. Olay, Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı'da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.E. (35) diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu.

VURUP VİDEOSUNU ÇEKTİ

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdikten sonra kaçtı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Tedavi altına alınan diş hekiminin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Basmane semtinde olduğu belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda, diş hekimi Düşmez'in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını belirten M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA yapan baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu iddia etti. Bunun üzerine diş İzmir'de Mehmet Emrah Düşmez isimli diş hekimini başından tabancayla vurup ağır bir şekilde yaralayan M.E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. M.E., daha önce birlikte iş yaptığı diş hekiminin; 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babası olduğunu DNA testi sonucunda fark ettiği için vurduğunu itiraf etti hekimi Düşmez'i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.