Fırat Çakıroğlu, İzmir’deki mezarı başında anıldı

Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki törene Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende Kuran-ı Kerim okundu, Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı.

Anne Özlem Erdem, AA muhabirine, geçen yıllara rağmen oğlunun acısının hala taze olduğunu belirterek, "Zaman o kadar hızlı geçiyor ki bazen fark edemiyorum ama Fırat'ı sevenler, onun mücadelesini araştıran gençler arttıkça mutlu oluyorum. Elbette özlem çok büyük ama dimdik ayakta duruyorum, bir anne olarak da bunu yapmak zorundayım." dedi.

Fırat'ın gönlünde şehit olduğunu dile getiren Erdem, "Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. Zamanı gelince kavuşacağız ve sonsuza dek birlikte olacağız." dedi.

Erdem, oğlunun isminin Türkiye'nin birçok yerinde yaşatıldığını ifade ederek, "Diyarbakır'da görev için bulunduğumuz sürede 5 yaşındayken arkadaşına 'Ben büyüyünce şehit olacağım.' demiş. Bunu yıllar sonra öğrendiğimde derinden etkilendim. Fırat, her zaman kararlı bir çocuktu, kafasına koyduğu her şeyi yapardı." ifadelerini kullandı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin resmi kayıtlara "şehit" olarak geçmesi için İzmir Valiliğine başvurduklarını ve sürecin ilerlemesini beklediklerini anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Bugün birçok yerde 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' adı var ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz. İsminin resmi kayıtlarda 'şehit' olarak geçmesi, onun hatırasının silinmemesi açısından önemli. Oğlum şehit kabul edilmesi halinde şehitlik maaşının bir lirasının bile bende kalmasını istemiyorum. O parayla öğrencilere burs vermek istiyorum."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo, tutuklanmıştı. Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Olay anında Nurullah Semo'nun yanında olduğu ve cinayete iştirak ettiği öne sürülen Cihat Babatonguz hakkında da dava açılmıştı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak 2023'te Cihat Babatonguz'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 15 yıl hapis cezası vermişti. Karar, istinafta hukuka uygun bulunmuştu.