İZBAN saat kaçta açılıyor? İZBAN sefer saatleri ve güzergah hattı...

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'de en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan İZBAN'da toplamda 41 istasyonu bulunur. Peki İZBAN'da ilk ve son sefer saatleri kaç? İşte İZBAN sefer saatleri...
Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'de en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan İZBAN'da toplamda 41 istasyonu bulunur. Peki İZBAN'da ilk ve son sefer saatleri kaç? İşte İZBAN sefer saatleri...
İZBAN SEFER SAATLERİ
İZBAN seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İZBAN duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.
İZBAN DURAK İSİMLERİ VE SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN...
İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR KALKIYOR?
İZBAN şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.
İZBAN DURAKLARI VE İSİMLERİ
- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
- İnkılap,
- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk
istasyonları hizmet vermektedir. Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer istasyonlar yer üstündedir.