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Haberler İzmir İzmir'de kahreden son! Avda tüfeği patladı, 12 yaşındaki oğlu öldü

İzmir'de kahreden son! Avda tüfeği patladı, 12 yaşındaki oğlu öldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde oğluyla avlanmaya çıkan Rıfat E.'nin tüfeğinin patlaması sonucu yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu kafasından vurularak hayatını kaybetti.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kahreden son! Avda tüfeği patladı, 12 yaşındaki oğlu öldü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Bornova'da ormanlık alanda 12 yaşındaki oğluyla avlanmaya çıkan Rıfat E.'nin tüfeğinin kazara patladığı ve yanında bulunan oğlu Ateş Ali E.'nin kafasından vurulma sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rıfat E. İsimli şahıs, avlanmak için ormanlık alana 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E. ile gitti. Bu sırada av tüfeğinin kazara patlaması sonucu Ateş Ali E. isimli çocuğun kafasından vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir’de kahreden son! Avda tüfeği patladı, 12 yaşındaki oğlu öldü

Öte yandan olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahısın gözaltına alındığı ve adli tahkikata başlanıldığı ifade edildi.

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