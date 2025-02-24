190 korsan servis aracı trafikten men edildi

İZMİR'DE korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerden bahseden İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar, emniyetten aldığımız resmi verilere göre 190 adet korsan araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, araçlar trafikten men edilmiştir" dedi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir'de korsan servis taşımacılığına yönelik yapılan denetimler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Son zamanlarda korsan taşımacılığa yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade eden Başkan Mert, servisçi esnafının en büyük sorunlarından bir tanesinin korsan araçlar olduğunu açıkladı.