3 kişi doktoru sopalarla darp etmişti! O saldırganların aldığı ceza belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "Beyaz Kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle yeniden yargılanan 3 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile müşteki doktor katılmadı. Salonda İzmir Tabip Odasının avukatı Mithat Kara ile sanıkların avukatı Ece Nurcan hazır bulundu.





Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Söz alan avukat Mithat Kara, sanıkların sağlık personeline karşı yaralama suçunu işlediklerini belirterek, cezanın ona göre tayin edilmesi gerektiğini söyledi.



Sanık avukatı Ece Nurcan ise doktor Günay'ın da müvekkillerini darbettiği için yargılandığını ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.



Hakim, sanık S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A'yı "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.



Müştekinin doktor olması nedeniyle cezada ayrıca artırım uygulanmadı.