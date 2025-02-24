İzmir bu hafta sanata doyacak

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde "İlerleme", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Majestik", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da, 27 Şubat'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Hatırlar Müzikali" gösterisiyle sahne alacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) periyodik konserlerine devam edecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi, 25 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Dansın Ritmi" balesini sahneleyecek.

İKİ YENİ SERGİ AÇILIŞI

Aynı sahnede 26 Şubat'ta "Schubert Akşamı", 28 Şubat'ta "Vivaldi Mevsimler" konseri gerçekleştirilecek. Sanatseverler için iki yeni sergi de kapılarını açacak. Mira Licen'in "Sadece Sevgi Yaratır" sergisi 24 Şubat'ta AASSM Giriş Kat Doğu ve Batı Galeri'de açılacak. Wabi Sabi Japon Sanat sergisi ise AASSM Üst Kat Batı Galeri'de beğeniye sunulacak.Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.