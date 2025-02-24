Minik Zümra için umut seferberliği

Tıp literatüründe, ilerleyici ve kalıtsal bir kas hastalığı olarak tanımlanan ölümcül SMA hastalığı İzmirli Eren ailesin de kabusu oldu. Doğduğu hastanede SMA TİP 2 tanısı alan 4 aylık Zümra bebeğin yurt dışındaki gen tedavisi için gerekli parayı toplayabilmek amacıyla valilik izinli bağış kampanyası başlatıldı.

Sürecin zorluğuna da değinen aile, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor

SEVİNÇ YERİNİ HÜZNE BIRAKTI

Günümüzde, Türkiye ve dünyada birçok ailenin korkulu rüyası haline dönüşen SMA hastalığı hiçbir şeyden habersiz yaşama tutunmaya çalışan minik Zümra'nın kaderi olmasın. Buca Gediz'de ikamet eden 5 kişilik Eren ailesi, 13 Ekim'de dünyaya gelen Zümra'nın doğumuyla havalara uçtu. Ailenin, sevinci bebekten alınan topuk kanının tahlilden çıkmasıyla birlikte yerini moral bozukluğuna bıraktı. Doktorlar minik Zümra'ya SMA TİP 2 tanısı koydu. Kısa sürede toparlanan aile İzmir Valiliği'nden gerekli izinleri alarak kızlarını yaşatmak için bağış kampanyası başlattı.

Eren ailesi, minik kızlarını yaşatmak için adeta seferberlik ilan etti.

'DÜNYAMIZ KARARDI'

Zümra'nın SMA tanısı alıncaya kadar eşi Fazıl (38), çocukları Gülsena (15) ve Faruk (14) Eren ile mutlu bir hayat sürdüklerini belirten anne Rabia Eren, "SMA tanısıyla birlikte dünyamız karardı. Diğer çocuklarım son derece sağlıklı. Minik kızımın tedavisi için gerekli 'Zolgensma' adlı gen ilacının bedeli 1 milyon 820 bin dolar yani yaklaşık 66 milyon TL civarında. Sosyal medyada, '@sma2024zumra' adresi üzerinden duyurduğumuz kampanyamız yaklaşık 1 hafta önce başladı. Hayırsever bağışçıların desteği ile Zümra'mızı bir an önce tedavi ettirmek istiyoruz" diye konuştu.