Uzmanından İzmir'e afet uyarısı: Çok acil önlem alınması lazım

Son dakika İzmir haberleri... Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'in çok ciddi afet riskleri taşıdığına dikkati çekip, "Kentin artık afetlere karşı pozisyon alması gerekiyor. Sadece çalıştaylarla, toplantılarla vakit geçiremeyiz. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Yol haritasını merak ediyoruz. Bu kentte artık toplantının ötesinde somut ve net adımların atılması gerekiyor" dedi.
JMO İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, birinci derece deprem kuşağında olan İzmir'in il sınırları içerisinde 17 diri fay olduğunu hatırlattı. 4,5 milyon nüfuslu kentin depremin yanı sıra tsunami, sel, kuraklık gibi birçok farklı afet riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Önalan, "Sadece İzmir'e münhasır değil, kentlerimizin altyapısı felaket durumda. İzmir, bu nüfusu taşıyacak durumda değil. Çok acil önlemler alınması lazım. Bu kentin çok ciddi afet riskleri var. Deprem sadece bunlardan bir tanesi" dedi.