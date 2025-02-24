Uzmanından İzmir'e afet uyarısı: Çok acil önlem alınması lazım

'MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMALARI NEDEN BİTMİYOR'

2020 yılında İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması düzenlendiğini ifade eden Önalan, "2020'nin üzerinden 5 yıla yakın bir süre geçti. 5 yıl içerisinde yapılan mikro bölgeleme sonuçlarının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları da sadece Bornova ve Bayraklı özelinde yapıldı. İzmir'in mikro bölgeleme çalışmasını bekleyen 30 tane ilçesi var. Bunların çok büyük bir kısmı da metropol ilçeler. 2021 yılında başlayan mikro bölgeleme çalışmaları neden bitmiyor ve sonuçları nedir? İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, iki ilçede yapı stokunun yüzde 35'i riskli yapı statüsünde olduğunu açıkladı. Herhangi bir deprem anında bu yapıların çok ciddi biçimde hasar göreceği, can ve mal kayıplarına neden olacağıyla ilgili çok ciddi bir açıklama. Bu duruma yönelik belediye ne tür önlemler alıyor? Bu kentin içerisinde 17 tane fay var. Bu faylar üzerinde bir sürü çalışma yapıldı. Çalışmaların sonuçlarını henüz bilmiyoruz" diye konuştu.