40 yıllık tiryakinin büyük pişmanlığı

İZMİR'DEKİ bir petrokimya fabrikasında kaynakçı olarak çalıştıktan sonra emekli olan iki çocuk babası Özer Çetin (60), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) atakları nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sigarayı bıraktı.

40 yıldır aktif sigara içtiğini söyleyen Çetin, son atak nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını belirterek, "Gezip tozmayı, yurt dışına çıkmayı hayal ederken, buradan kapının önüne çıkamaz hale geldim. Hayallerimi sigara yüzünden kaybedecektim.

Dünyadaki en değerli şeyin sağlık olduğunu anladım" diye konuştu.