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40 yıllık tiryakinin büyük pişmanlığı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

40 yıllık tiryakinin büyük pişmanlığı

İZMİR'DEKİ bir petrokimya fabrikasında kaynakçı olarak çalıştıktan sonra emekli olan iki çocuk babası Özer Çetin (60), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) atakları nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sigarayı bıraktı.

40 yıllık tiryakinin büyük pişmanlığı

40 yıldır aktif sigara içtiğini söyleyen Çetin, son atak nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını belirterek, "Gezip tozmayı, yurt dışına çıkmayı hayal ederken, buradan kapının önüne çıkamaz hale geldim. Hayallerimi sigara yüzünden kaybedecektim.

40 yıllık tiryakinin büyük pişmanlığı

Dünyadaki en değerli şeyin sağlık olduğunu anladım" diye konuştu.

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