Saygılı’dan Gökçüoğlu’na sert tepki: Millet sizi ciddiye almadı, almayacak!

AK Parti İzmir İl Başkan Bilal Saygılı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'nun AK Parti hükümetine yönelik söylemleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Saygılı açıklamasında, "Haddini aşan, buram buram hamaset kokan, art niyetli ve eski Türkiye'nin vesayet çöplüğünden hortlayan bir üslupla yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarını kendisine acıyarak takip ettik. Karşınızda asil bir millet ve o milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden kin dolu ağzınızdan vesayet köpükleri saçarak sağı solu kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

Saygılı, sözlerine şunları da ekledi: "Türkiye eski Türkiye değil. Sermayenizle millete değer üretmek, Türkiye'yi büyütmek yerine; fitne üretip kendi ceplerinizi büyütmeyi tercih ettiğiniz için millet sizi ciddiye almadı, almayacak. Bu istismar dili, bu zehirli retorik, bu faydasız ve tedavülden kalkmış siyasi yaklaşımla Türkiye'nin değil yarınlarına, bugününe dair söyleyecek tek bir sözünüzün bile artık hükmü yoktur. İzmir'in ve Türkiye'nin önü sizin hezeyanlarınız olmadan daha açıktır."