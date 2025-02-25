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Haberler İzmir İzmir ve Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir ve Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir ve Manisa'da jandarma ekipleri tarafından 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 kişi de gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir ve Manisa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir ve Manisa illerinde 11 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda, 31 adet sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet telefon ve simkart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 53 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

İzmir ve Manisa’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Olaya karışan 11 şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 7 şüpheli (mükerrer) 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin tutuklu bulunduğu olayla ilgili, ayrıca 21 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçundan cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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