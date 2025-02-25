Kültürpark yeniden doğuyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kentin simgelerinden olan Kültürpark'ı İzmirlilerin daha etkin ve konforlu kullanabilmesi için kolları sıvadı. Başkan Cemil Tugay'ın başlattığı yenileme ve gençleştirme programı kapsamında alanda budamadan ağaçlandırmaya, altyapıdan temizliğe bakım çalışması yürütülüyor.

YEŞİL DOKUSU ARTIYOR

ŞEHRİN 89 yıllık gözbebeği Kültürpark'ta başlatılan yenileme ve gençleştirme çalışmaları devam ediyor. Kültürpark ikinci yüzyılını, yeni yeşil ve sosyal alanları, yenilenen tarihi yapıları ve birbirinden renkli kültürel etkinliklerle adına yakışır şekilde karşılayacak. Çalışmalar kapsamında, bakım onarım ve yenileme faaliyetleri yürütülüyor. Alt ve üstyapısı güçlendirilirken, dikilen ağaçlar ve botanik bahçeleri ile daha yeşil, kültürel etkinlikleri ve sosyal alanları ile daha canlı bir Kültürpark doğuyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Kültürpark Şube Müdürlüğü Teknik İşler ve Koordinasyon Şefi Peyzaj Teknikeri Burçin Girgin, "Temizlik çalışmasının ardından mevsimlik alanlarımızın onarım ve yenilemesini yapıyoruz. Budama, seyreltme, hafifletme çalışmaları yapıyoruz. Diğer yandan ağaç ve çalı dikimlerimiz devam ediyor. Yeni türlerle faunayı genişletmeye çalışıyoruz. Değişik türleri kullanıyor ve türleri çoğaltıyoruz" dedi.