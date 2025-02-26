İzmir’de ramazan ayı öncesi ’fahiş fiyat’ denetimi

Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit edilen tüm gıda işletmelerine her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetim sırasında açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret İl Müdürü Murtaza Çağrı Ergünen, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak ve kollamak, adil bir ticari ortamın sağlaması amacıyla çabalamaktayız. Bakanlığımız ekipleriyle İzmir özelinde de bu amaçla yoğun ve yaygın bir şekilde denetimde bulunmaktayız. Haksız fiyat artışı, denetimlerimizin esas amacını oluşturmakta.

Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaması için haksız fiyat artışı noktasında denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Gerek toptancılar gerek perakendeciler nezdinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son dönemde bakanlığımızın açıkladığı bir haksız fiyat bildirimi uygulamamız var. Uygulamayla vatandaşlarımız haksız fiyat artışına sebep olduklarını veya farkına vardıkları ürünleri kolaylıkla bildirebilir. Bakanlığımız da denetimlerini hızlı bir şekilde yerine getirecektir. Gerek ramazan ayı gerekse diğer süreçte hızlı ve yoğun denetlemelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HER AYKIRILIK İÇİN 3 BİN 166 TL CEZA'

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayının hareket getirdiği lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menüler dolayısıyla bu işletmeler de denetim ekiplerimizce fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmektedir. Menülerinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için 3 bin 166 TL idari yaptırım uygulanmaktadır. İzmir'de yılın ilk ayında 2 bin 500'ün üzerinde işletmenin yaklaşık 70 bin ürünü haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş 2 milyon TL üzerinde bir idari para cezası uygulanmıştır. İlimizdeki denetimlerimize yoğun ve yaygın bir biçimde devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri bizlere bildirsinler. Bildirimlerini Haksız Fiyat Bildirimi mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabilecekleri gibi Bakanlığımıza ya da il Müdürlüğümüze de bizzat iletebilirler" denildi.