‘Çete tehditlerini devam ettiriyor’

İzmir'de otomotiv ve yedek parça imalatı yapan iş insanı Yılmaz Uslu'ya zorla senet imzalatıp 10 milyon istedikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen biri kadın 5 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Halen bir kişinin arandığını belirten Avukat Aytaç Ayan, müvekkilini ünlü bir çetenin adını kullanarak korkutmak isteyen çetenin tehditlerinin devam ettiğini söyledi.

HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Ayan, "Müvekkilim ve ailesi halen yurt dışından telefonla aranıp ölümle tehdit ediliyor. Müvekkilim işyerine gitmeye korkuyor. Üçüncü kişi adına tutulan evde kalıyor. Hayatından endişe duyuyoruz. Karara itiraz ettik" dedi. Yakalanan çete üyelerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nun kamuoyu ile paylaştığı Hücre-11 operasyonu kapsamındaki çete ile bağlantılı olduğu anlaşılmıştı. Çete üyelerinin Uslu'ya ulaşmak için D.K. isimli bir kadını kullandığı da tespit edilmişti