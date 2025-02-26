Ünlü iş insanı Sertdemir ve eşi hız kurbanı

İzmir Karşıyaka'da akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir (71) yönetimindeki 35 CER 11 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti. Fazıl Say Caddesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. (42) idaresindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Kazım ve eşi Seniye Sertdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Kazım Sertdemir'in alkollü olup olmadığı için hayatını kaybettiği için kan numunesi alındığı ve sonucun daha sonra belirleneceği öğrenildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Korkunç kaza saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi Erdoğan Kibarer Ortaokulu önünde yaşandı. İddiaya göre bir yakınlarını ziyaretten gelen iş insanı ve Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kazım Sertdemir idaresindeki araçla seyir haliydeyken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

HASTANEDE ÖLDÜLER

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından ilk yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırılan işadamı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer arnaç sürücüsü ve yanındaki yolcunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, kaza ölen sürücüden alkol muaynesi yapılamadığı için kan örneği alındığı ve bu kan örneğinin çıkan sonucu göre kaza raporlarına işleneceği öğrenildi.