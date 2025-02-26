Yatırımcıların gözü İzmir’in cennetinde

Dünyanın önde gelen emlak danışmanlığı şirketinin Küresel Konut Şehirler Endeksi'ne göre, emlak fiyatlarında dünyanın en yüksek artış gösteren ilk üç şehrinden biri olarak dikkat çeken İzmir, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İzmir'in daha fazla uluslararası yatırımcı çekeceğini düşündüklerini söyleyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı "Türkiye'nin sanayi şehirlerinden İzmir'e çok talep var. İzmir ihracatı da çok güçlü bir şehir. Ticari anlamda çok daha gelişeceğini düşünüyorum" dedi.

ULUSLARARASI OTEL

Dikili'de uluslararası bir otel zinciriyle anlaşmak üzere olduklarını da söyleyen İnanç Kabadayı, sonbaharda bu projeye başlamayı planladıklarını ifade etti. Manisa'dan ve İzmir'den Dikili'ye yoğun talep olduğunu da belirten Kabadayı, "Dikili lokasyon olarak çok uygun. Kalem Adası tam bir doğa harikası" diye konuştu. Kabadayı, "2025 yılında GYO çatısı altında 2 tane proje teslim hedefimiz var. Yeni portföyler de ilave ederek daha da iyi performans yakalamak istiyoruz" dedi. Firma, Alsancak ve Kordon İzmir projeleriyle, bölgenin potansiyelini avantaja çevirmek isteyenler için benzersiz bir yaşam fırsatı sunuyor. Alsancak Projesi, yatırımcılarına ayrıcalıklı fırsatlar sunan özel bir kampanyayla satışa çıktı. 48 ay taksit, yüzde 1,99 vade oranı ve lansmana özel avantajlarla satışa sunulan proje, ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. 8 katlı 4 bloktan oluşan projede, toplamda 132 konut ve 7 ticari ünite yer alıyor. 1+1'den 6+1'e kadar farklı daire tipleriyle geniş bir yaşam alternatifi sunan marka, Alsancak; Kordon, İzmir Fuarı gibi önemli noktalara yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde konumlanıyor.

DETAYLI ZEMİN ANALİZLERİ

300'ü aşkın mühendis kadrosu ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki danışman akademisyenleriyle bugüne kadar 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirerek sektöre yön veren firma Alsancak Projesinde ileri mühendislik teknolojisi kullanımıyla öne çıkıyor. Proje kapsamında, gerçekleştirilen 800 metre sondaj çalışması ile detaylı zemin analizleri yapıldı. Titizlikle yapılan zemin etütleri ve ileri mühendislik çözümleri sayesinde, binaların taşıyıcı sistemi kirişli betonarme plak döşeme olarak tasarlandı ve C35 beton ile B20C sınıfı nervürlü çelik kullanılarak depreme karşı yüksek dayanıklılık sağlandı.