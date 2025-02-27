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11 yıl arayla 2 böbrek nakli ile hayata tutundu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

11 yıl arayla 2 böbrek nakli ile hayata tutundu

İZMİR'DE böbrek yetmezliği hastası olan Fatma Peker (52), 11 yıl arayla biri eski eşi, diğeri kardeşinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu. Hastanedeki ilk böbrek nakli hastası olması ve ilk naklin üzerinden 15 yıl geçmesi dolayısıyla Peker için pasta kesildi.

Peker, "Nakil öncesinde kısıtlı bir hayatım varken artık her insanın yaptığı işleri yapabiliyorum. Bu süreçte moral çok önemli" dedi. Tekrar nakil olması gerektiğinde çok üzüldüğünü belirten Peker, "Şimdilik her şey yolunda. Herkesin organ bağışında bulunmasını isterim. Çok şükür, şu an sağlığım yerinde. Kardeşim de eski eşim de sağ olsun bana böbreklerini bağışladılar. O açıdan çok şanslıyım" diye konuştu

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