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Haberler İzmir Aydınlı balıkçılar üzgün! Ağlara balık değil çöp ve yosun takıldı

Aydınlı balıkçılar üzgün! Ağlara balık değil çöp ve yosun takıldı

Aydın'ın Söke, Didim ve Kuşadası İlçeleri arasında yer alan Dalyan Karina Bölgesi'ndeki fırtınalar balıkçıları olumsuz etkiledi. Ağlara balıktan daha fazla çöp yosun takıldığını söyleyen balıkçılar "Bu sezon denizden umduğumuzu bulamadık" dediler.

İHA

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Aydınlı balıkçılar üzgün! Ağlara balık değil çöp ve yosun takıldı

Aydın'ın Söke, Didim ve Kuşadası İlçeleri arasında yer alan Dalyan Karina Bölgesi'nde bu yıl etkili olan fırtınaların balıkçıları olumsuz etkilediği belirtildi. Aynı zamanda Güzelçamlı Millipark sınırları içerisinde yer alan Dalyan Karina Bölgesi'nin 28 memeli, 42 sürüngen, 45 çeşit balık türüne ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapılıyor.

Aydınlı balıkçılar üzgün! Ağlara balık değil çöp ve yosun takıldı

Bölgenin en eski balıkçılarından Nihat Kaya, "Çocukluğumdan bu yana bu bölgede balıkçılık yaparım. Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşadık. Ancak bu yıl etkili olan fırtınalardan dolayı Dalyan'da ciddi sıkıntı oluştu. Ağ attığımızda toplarken ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ağlar yosun ve çöp dolduğu için çekmesi, ayıklaması ve kurutması çok zor oluyor. Bu nedenle bu sezon umduğumuzu bulamadık" dedi.

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