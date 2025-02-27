Aylık Abonman öğrenciler için başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin önemli gider kalemlerinden biri olan toplu ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla 1 Mart'tan itibaren Öğrenci Abonman Kartı uygulamasına başlıyor. Öğrencilerin toplu ulaşım masrafını yaklaşık yüzde 50 daha azaltacak uygulamada abonman satın alma işlemleri İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Kontörler, mevcut İndirimli Öğrenci İzmirim Kart üzerine tanımlanacak ve ayrı bir kart alınmasına gerek kalmayacak. İzmir'de öğrenim gören öğrencilerin aylık yalnızca 480 TL'ye 100 biniş hakkı elde edeceği yeni sistemle 8,58 TL olan tek biniş ücreti, abonman kullanan öğrenciler için 4,80 TL'ye düşecek. Bu da gençlerin ulaşım masraflarında yaklaşık yüzde 50 tasarruf etmesini sağlayacak. Kullanılmayan biniş hakları bir sonraki aya devredilemeyecek. 30 yaşından gün almamış öğrenciler bu hizmetten yararlanabilecek. Halk Taşıt ve 90 dakika aktarma uygulamaları geçerli olmayacak. Aylık kontör hakkı dolduğunda, mevcut İndirimli Öğrenci İzmirim Kart tarifesi otomatik olarak devreye girecek. Ulaşımda validatöre kart okutulduktan sonraki ilk 5 dakika içinde yeniden okutulan kartlar tam tarife üzerinden ücretlendirilecek.