İzmir Büyükşehir’de emekli işçiler eylemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan işçiler kıdem tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla Başkan Cemil Tugay'ın makam ofisinin bulunduğu Konak'taki Egemenlik Evi'nin önünde eylem yaptı. Büyükşehir şirketlerinden İZBETON ve İZENERJİ'den yakın zamanda emekli olan işçilerin alacaklarının 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiği belirtildi.

"SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Mağdur olduklarını dile getiren işçiler alacaklarının bir an önce ödenmesini istedi. Basın açıklaması yapan işçiler, "Değerli basın mensupları, kıymetli emekçi kardeşlerimiz ve bizleri destekleyen tüm duyarlı vatandaşlar, bugün burada hakkımızı, alın terimizin karşılığını almak için toplandık. Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. bünyesinde 20 yıl 30 yıl emek vermiş, şehrimizin gelişmesi için gece gündüz çalışan işçileriz. Ancak ne yazık ki, emeğimizin karşılığı olan kıdem tazminatlarımız ödenmemiş, mağdur edilmiş durumdayız. Bizler sadece hakkımızı, yasal olarak bize tanınan bu güvenceyi istiyoruz" dedi.

"PARAMIZ HER GÜN ERİYOR"

Yıllarca çalışıp emek verdikleri kurumların, kendilerini görmezden gelerek hukuku çiğnediğini vurgulayan işçiler, "İşçilerin parasını vermeyip mahkemelere yönlendirmek, kapitalist düzenin işçi parasını bir miktar daha işletip kazanç sağlama mantığından öteye bir şey değildir. İşçi haklarının çiğnendiğini her platformda dile getiren bir partinin yönettiği güzel İzmir'de, işçi haklarının gasp edilmesi kabul edilemez! Bizler, yıllar boyunca bu şehre, bu kurumlara emek verdik. Ancak emekli olurken ne bir teşekkür aldık ne de emeğimizin karşılığında bir veda açıklaması yapıldı. İşçiyi, emekçiyi onurlandırmak bir yana, sessizce kenara çekilmemiz beklendi. Bu tavır, sosyal belediyecilik anlayışına yakışmamaktadır. Emek veren insanı görmezden gelmek, vefasızlıktır!" diye konuştu. Kıdem tazminatını almadıkları her gün, paralarının değer kaybettiğini söyleyen işçiler, "Bugün almadığımız tazminat, yarın elimizde eriyen bir rakama dönüşecektir. Bunun için kıdem tazminatımızın bölünerek değil, tek seferde ve eksiksiz ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.