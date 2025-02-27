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Haberler İzmir İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 10 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürüyor.

AA

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İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre banka hesap hareketlerinde "bağış", "infak", "yardım" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir, Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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