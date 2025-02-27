İzmir’de polis Süleyman’a indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası!

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında Büşra Karademir, ifadesinde, yaşananları anlattı. Karademir'in iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir, ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi. İddiaya göre, polis memuru Ay, tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp Karademir'i köşeye sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Karademir, Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Karademir de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru Ay, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra Karademir ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada Karademir'in bu suçu tacizi önlemek amacıyla işlediğinden dolayı beraati talep edilirken, Süleyman Ay'ın konut dokunulmazlığını ihlali ve sarkıntılık boyutuna varan cinsel davranışlarda suçlarından cezalandırılması istendi.