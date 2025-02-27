Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda ramazan hareketliliği

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ramazan ayı hareketliliği başladı. Vatandaşlar, iftar sofralarının olmazsa olmazı hurma ve zeytin başta olmak üzere gıda ihtiyaçlarını almak için Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın yolunu tuttu. Her bütçeye uygun satışın yapıldığı çarşıda hurmanın kilo fiyatı 110 TL ile 500 TL arasında, peynirin 100 TL ile 400 TL, zeytinin 160 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Çarşımız bugünleri özlüyor, bu aylar her zaman hareketli olduğumuz dönemler. Hava koşulları imkan verirse Kemeraltı'na gelen müşterilerimiz esnaftan arzu ettiklerini alıyorlar. Esnaftan duyduğumuz hareketliliğin başladığı yönünde, mutfak alışverişleri yapılıyor.

Vatandaşların orucunu bozarken yediği hurma satılıyor. Bayrama 1 hafta kala daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz, onun dışında rutin bir ramazan geçirmeyi bekliyoruz. Kemeraltı her zaman müşteriyi bekleyen bir yer, yaşam alanının içerisinde olmadığımız için müşteriler bize büyük bir nezaket gösterip ayağımıza kadar geliyorlar. Müşteriyle esnaf arasındaki beklenti burada karşılanıyor. Fiyatlar uygun ve pazarlık yapılabiliyor" diye konuştu.

'EN ÇOK KUDÜS HURMASI SATILIYOR'

Havra Sokağı'nda kuruyemiş dükkanı işleten İsmail Değişti (42), "Satışlar şu an güzel, en çok Kudüs, Medine, İran hurması satılıyor. Satışlar ramazan öncesinde normale göre yüzde 50 arttı.

Ramazanın ortasına doğru hurma satışı düşecektir. Çok lifli olduğu için en çok Kudüs hurması satılıyor. Yarın biraz daha hareketli olur diye düşünüyoruz" dedi.Havra Sokağı'nda bulunan süt ürünleri dükkanında çalışan Eyüp Karakaya (20) ise "Ramazan öncesinde satışlar artıyor, işler yoğun. En çok Ezine, tulum peyniri satılıyor, hangisinde ucuzluk varsa vatandaş onu alıyor. Zeytin de satılıyor. Ramazan yoğunluğu devam ediyor" diye konuştu.